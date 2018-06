Milano, 16enne bocciato: il padre minaccia di morte l'insegnante

Un albanese di 50 anni ha minacciato un'insegnante ritenuta responsabile della bocciatura del figlio 16enne che frequenta l'istituto professionale di Gorgonzola (Milano). Il genitore ha chiamato la donna al telefono e, in un eccesso di ira, le ha detto che l'avrebbe uccisa perché la ritiene la principale colpevole della bocciatura del figlio. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri per minacce aggravate. Denunciato per un caso analogo anche il papà di un 13enne delle medie di Pogliano Milanese.