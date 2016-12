Milano, 15enne segregata in casa

Il fratello e la cognata la segregavano in casa dopo la scuola, senza darle neppure cibo a sufficienza, tanto che la ragazzina era diventata anoressica. E' la tragica storia di una 15enne ivoriana che, stanca delle continue vessazioni, si è confidata con gli insegnanti. Il caso è stato segnalato ai carabinieri e per i due "carcerieri" sono scattati gli arresti domiciliari. L'adolescente si trova ora in una comunità protetta.