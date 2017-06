Milano, 12enne resta con un piede incastrato nei binari del tram: piede amputato

Atm, l'azienda di trasporti milanese, ha spiegato che "in questo tratto le strisce pedonali sono dotate del cosiddetto sistema di attraversamento 'a baionetta', creato apposta per rendere più sicuri i passaggi pedonali in corrispondenza di sedi tranviarie riservate".



Con il piede incastrato, invece, la ragazzina non è riuscita a spostarsi all'arrivo del tram, e nemmeno il conducente è riuscito a frenare in tempo. La 12enne è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, mentre il conducente, in stato di shock, è stato portato all'ospedale Sacco.