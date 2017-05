Mike Bongiorno, tentato ricatto per la salma: due condanne definitive

Nuovo capitolo sulla vicenda della salma trafugata di Mike Bongiorno nel 2011. L'ultima parola della Cassazione per tentata estorsione in concorso è arrivata: come riporta Il Giorno, Pasquale Cianci, 68enne originario della provincia di Foggia, è stato condannato in via definitiva a due anni e quattro mesi, mentre, con il patteggiamento, un anno e 7 mesi a Luigi Spera, 59enne di Settimo Milanese. I due furono sorpresi dai carabinieri, un mese dopo la sparizione della bara del presentatore dal cimitero di famiglia di Dagnente di Arona (Novara), mentre, da una cabina telefonica in zona San Siro, a Milano, provavano a contattare uno dei figli dello showman per chiedere un riscatto. Anche se delle spoglie trafugate, per loro stessa ammissione, non sapevano nulla.