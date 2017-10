Migranti, truffò Stato con bandi accoglienza: arrestato imprenditore

L'imprenditore bresciano Angelo Scaroni è stato arrestato per truffa ai danni dello Stato nell'ambito della gestione dei profughi. L'uomo aveva vinto alcuni bandi aperti dalla Prefettura di Brescia per l'accoglienza dei migranti, ma in alcuni casi le strutture indicate erano inesistenti e i profughi sarebbero stati ammassati in spazi stretti. Gestendo una quarantina di strutture, Scaroni riusciva a guadagnare anche settemila euro al giorno.