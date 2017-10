Migranti, striscione degli skinhead sotto la sede Save the Children

Azione dimostrativa degli skinhead veneti contro Save the Children: sotto la sede di Milano dell'organizzazione è stato trovato uno striscione che recita "Save the Children, Save the Business". L'azione è stata rivendicata da "Veneto Fronte Skinheads", che con un comunicato ha spiegato che l'azione è legata in particolare agli interventi svolti dalla Ong a favore dei minori migranti. Save the Children ha denunciato il fatto alle autorità competenti.