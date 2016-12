Migranti, blitz dei Ros contro traffico internazionale: 4 arresti

Blitz dei carabinieri del Ros contro un'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di migranti: quattro gli arresti eseguiti nella notte, con la collaborazione della polizia slovena e ungherese, in Lombardia, Veneto, Slovenia ed Ungheria. Numerosi i migranti fatti entrare clandestinamente in Italia. Un business, per l'organizzazione, da circa mezzo milione di euro l'anno.