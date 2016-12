Migranti, appello della Famiglia Comboniana: "Accogliere fa bene all'Europa"

10 aprile 2016 Migranti, appello della Famiglia Comboniana: "Accogliere fa bene allʼEuropa" "I profughi vanno trattati come fratelli e considerati come un’opportunità per costruire una società plurale e per rafforzare il dialogo interreligioso"

L'appello arriva dalla Famiglia Comboniana di Limone sul Garda, paese natale di Daniele Comboni, dopo un convegno dedicato a "Migrazione e missione", e si rivolge specialmente all'Europa affinchè smetta di vendere armi e contribuisca a mettere fine alle ingiustizie e alle guerre. "Intendiamo ribadire che l’accoglienza dello straniero, come ha sottolineato anche papa Francesco, è un’esigenza fondamentale del Vangelo e che l’apertura all’altro, nella sua diversità culturale e religiosa, è un’occasione di crescita che arricchisce la nostra identità di esseri umani e cristiani".

Abbattere i pregiudizi - La Famiglia Comboniana si dice anche molto preoccupata per la "crescente penetrazione nella società di pregiudizi e sentimenti islamofobi propagandati da politici e intellettuali che, con grossolane semplificazioni, sembrano non fare distinzione tra islam e terrorismo islamico, insinuando non di rado che la violenza è insita nella stessa religione islamica". Questi pregiudizi e atteggiamenti ostili, continuano, rafforzano nei musulmani "sentimenti di esclusione," con un effetto particolarmente "deleterio sui giovani delle seconde generazioni di immigrati che più facilmente rischiano di finire arruolati nelle file del Gruppo Stato islamico".

Accordo tra Ue e Turchia - I membri della famiglia comboniana in Europa condannano fortemente anche il recente accordo tra Unione Europea e la Turchia sulla questione migranti. "La chiusura delle frontiere attivata da varie nazioni d’Europa per impedire l’ingresso ai profughi e il respingimento dei cosiddetti immigrati irregolari sono una palese violazione di convenzioni internazionali che sanciscono il diritto di asilo. Siamo convinti che la presenza di immigrati nei nostri paesi è un arricchimento sociale, culturale, religioso e, non ultimo, economico". Mentre l’Europa è impegnata a costruire barriere per bloccare l’esodo dei profughi, "troppo poco viene fatto per mettere fine ai conflitti armati che sono alla radice delle migrazioni forzate. Chiediamo pertanto ai nostri governi di interrompere la vendita di armi a nazioni in guerra ed esercitare pressioni affinché le parti in lotta arrivino a negoziare una soluzione pacifica".