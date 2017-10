Meningite, un 14enne ricoverato all'ospedale di Bergamo

Un ragazzino di 14 anni, colpito da una meningite batterica, è ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni appaiono al momento stabili (non sembra in pericolo di vita) e sembra che i danni cerebrali siano lievi. E' stata disposta la profilassi nei confronti di familiari e compagni di scuola. Solo dieci giorni fa un tredicenne colpito da meningite di tipo C è morto all'ospedale San Gerardo di Monza.