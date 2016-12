Mediaset, Berlusconi torna libero

Silvio Berlusconi è definitivamente libero, ma per la legge Severino resta incandidabile. Risulta infatti estinta la pena che era stata dichiarata contro di lui il 14 aprile dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono passati dieci mesi e mezzo dall'affidamento in prova ai servizi sociali per scontare l'anno residuo della condanna della Cassazione. E la Procura generale non ha depositato alcuna opposizione: il tempo per farlo scadeva proprio oggi.