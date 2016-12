Maxioperazione antidroga: in manette 50 persone in tutta Italia

La raffineria scoperta in provincia di Monza - E' stata la scoperta di una raffineria di cocaina ad Usmate Velate (Monza) a dare il via all'indagine dei carabinieri su due organizzazioni criminali, composte in totale da cinquanta persone (di cui 47 italiani, due marocchini ed uno spagnolo).



Gli arresti - Nel blitz oltre venti persone sono finite in carcere, undici ai domiciliari e le altre hanno avuto l'obbligo di firma. Per rintracciare gli arrestati sono stati impegnati oltre 500 militari tra cui i carabinieri del 3 Reggimento "Lombardia", dello Squadrone Eliportato "Cacciatori di Sardegna", del 2 Nucleo Elicotteri di Orio al Serio (Bergamo) e dei Nuclei Cinofili di Casatenovo (Lecco) e Orio al Serio.



I due gruppi criminali colpiti - L'attività del primo gruppo è venuta alla luce nel dicembre 2013 con la scoperta della "raffineria" di cocaina a Usmate Velate. Il secondo gruppo è stato invece individuato, tra 2013 e 2014, dopo numerosi episodi di minacce all'interno dell'ambiente dello spaccio a Desio (Monza).



Erano state già arrestate 32 persone in flagranza di reato - Durante le indagini era già stato eseguito l'arresto in flagranza di reato di 32 persone e il sequestro di oltre 27 chilogrammi di stupefacente, oltre 20 armi da fuoco e 120mila euro in contanti. Infine, sono stati accertati oltre 1.200 episodi di cessione di droga a centinaia di assuntori di varia estrazione sociale.