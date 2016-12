Maxiconcorso a Milano: 13mila candidati per 25 posti da infermiere

15:13 - E' un esercito composto da 13mila candidati quello arrivato da tutta Italia per partecipare al concorso per 25 posti da infermiere all'ospedale Niguarda di Milano. In palio un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio annuo lordo di 37mila euro. E' uno dei pochi concorsi dell' anno che rende disponibli così tante assunzioni, con gli altri vengono assunte 1 o 2 persone e il numero dei candidati non varia.

Milano, 25 posti da infermiere con 13mila candidati

I due terzi degli aspiranti operatori sanitari arrivano dal sud Italia. Per poter ospitare tutti i 13mila l'ospedale ha dovuto prendere in prestito le aule universitarie del Politecnico di Milano. I candidati rappresentano una fotografia della complessa situazione in cui si trovano i giovani che si affacciano nel mondo del lavoro: ragazzi con lavori saltuari, neolaurati al primo concorso ma anche "esperti concorsisti" al decimo tentativo, concorrenti rassegnati a svolgere lavori in ambiti diversi dagli studi conseguiti pur di conquistare il mitico posto fisso.