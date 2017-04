Maxi-rissa per una ragazza nel Pavese, un ferito gravissimo

Sei persone tra i 24 e i 36 anni sono rimaste ferite in una maxi-rissa scatenatasi nella notte a Casteggio (Pavia), nel piazzale antistante un locale pubblico. Uno dei feriti è stato ricoverato in prognosi riservata, considerata la gravità delle lesioni riportate. Tutti e sei sono stati denunciati. A provocare la rissa, secondo gli investigatori, sarebbero stati alcuni apprezzamenti non graditi nei confronti di una ragazza.