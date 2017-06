Maugeri, giudici: Formigoni fu corrotto con almeno 6 milioni di euro

L'ex governatore lombardo Roberto Formigoni sarebbe stato corrotto con almeno 6 milioni di euro. Lo scrive il tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui Formigoni è stato condannato a 6 anni nel caso Maugeri. Per i giudici "le utilità corrisposte in esecuzione dell'accordo corruttivo sono stimabili in almeno 6 milioni di euro, a fronte dei circa 120 e 180 erogati dalla Regione a Fondazione Maugeri e Ospedale San Raffaele".