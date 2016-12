Maugeri, Formigoni: mie amicizie non si sono riverberate in scelte politiche

Il senatore Ndc davanti ai pm, che lo accusano di aver approvato delibere favorevoli e dato protezione nel campo della sanità, nei confronti di Pierangelo Daccò e degli altri imputati, in cambio di viaggi e vacanze e altre "utilità" per 8 milioni di euro, si è avvalso della facoltà di non rispondere rilasciando solo delle dichiarazioni spontanee, durate circa tre ore, ai giudici della X sezione penale di Milano.



"Io accettavo i suoi inviti per i viaggi e Daccò si faceva carico delle spese e non ha mai chiesto nulla, anzi io ho provato a pagare e forse una volta ci sono riuscito e poi cercavo di sdebitarmi con delle cene a casa mia o con visite in località turistiche", ha proseguito. "Siamo amici e ci comportiamo da amici l'amicizia è la tipica cosa in cui non ci sono calcoli".



Formigoni ha voluto anche rivendicare "la mia totale onestàe intelligenza" e il fatto che i suoi rapporti personali con Daccò e con l'ex assessore regionale Antonio Simone "non hanno mai avuto influenza sul mio ruolo in Regione e sono certo - ha aggiunto rivolto ai giudici - che voi ne terrete conto".



Nell'ultima parte delle sue dichiarazioni l'ex governatore lombardo ha spiegato che la "Lombardia è l'unica regione in tuta Italia che nei miei anni di amministrazione ha raggiunto il pareggio di bilancio" in ambito sanitario e ha "garantito prestazioni e servizi che sono tra i primissimi in Italia ed Europa".



Inoltre il senatore ha spiegato che Carlo Lucchina, ex direttore della sanità lombarda e imputato nel processo, "ha svolto una funzione egregia". Il processo è stato aggiornato al 6 ottobre, quando verrà ascoltata Carla Vites, imputata e moglie di Antonio Simone.