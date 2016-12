Matteo Renzi a Milano, scontri tra polizia e manifestanti anti-premier: ragazza ferita alla testa

Tensione a Milano dopo l'arrivo di Matteo Renzi. La polizia e i carabinieri in tenuta antisommossa hanno caricato e manganellato un centinaio di ragazzi del centro sociale "Lambretta" e della rete "No Borders" che si stavano muovendo in corteo verso l'ingresso del Museo della Scienza dove è atteso il premier. Una ragazza è stata ferita alla testa. "Basta deportazioni" e "Apriamo le frontiere", sono gli slogan lanciati dagli attivisti.