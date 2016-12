Massacrato in metro a Roma, le immagini shock del video: aveva chiesto ad alcuni ragazzi di non fumare

Ecco le immagini shock del pestaggio di domenica ai danni di un romano 37enne, Maurizio, e della madre, Elena Vazzaz. I due avevano chiesto a un gruppo di ragazzi di non fumare in metro. La reazione è stata quella più violenta, i fotogrammi del video registrato da un fotografo lasciano poco spazio all'immaginazione. Anche la signora che ha cercato di difendere il figlio è rimasta vittima dell'aggressione. Il 37enne si trova ancora in ospedale.

Come si può notare dalle immagini, Maurizio è stato colpito con alcuni calci alla testa. Il ragazzo si trova ancora in prognosi riservata: ha subito la frattura della scatola cranica e un'emorragia cerebrale. Per la madre invece diverse contusioni e una prognosi di otto giorni.



E' stata la donna a riconoscere i due malviventi che sono stati poi arrestati. Si tratta del 26enne Luigi Riccitiello, di Caserta, e del 24enne Antonio Senneca, di Aversa. "Li ho rivisti in commissariato - aveva dichiarato Elena Vazzaz -, me ne hanno messo davanti uno e l'ho subito riconosciuto".