Maroni: "Sono accuse ridicole"

Il governatore della Lombardia Roberto Maroni si dice "tranquillissimo" dopo la richiesta di rinvio a giudizio. "Me l'aspettavo - spiega - ma si tratta di accuse ridicole (la promessa di un viaggio mai fatto, costo per la Regione: zero euro) destituite di ogni fondamento o rilevanza, formulate da un magistrato mosso da un evidente pregiudizio politico e incattivito dal clamoroso flop delle sue precedenti inchieste su Lega e Finmeccanica".