Maroni: Mattarella a Prima della ScalaMa il Quirinale declina: c'è il Giubileo

"Mi è stato detto che il presidente della Repubblica non verrà alla Prima della Scal a. Spero ci ripensi". L'auspicio è del governatore della Lombardia Roberto Maroni , che aggiunge: "In questo momento è anche utile dare un segnale. La sua assenza sarebbe intesa come 'non vado perché ho paura'. Invito il Capo dello Stato a essere presente per dare ai cittadini". Ma il Quirinale ha fatto sapere che Mattarella resterà a Roma per l'apertura del Giubileo.

"Ho chiesto se il presidente della Repubblica aveva confermato e mi hanno detto di no e questo - ha aggiunto Maroni - mi dispiace perché sarebbe stata la sua Prima della Scala. Gli rivolgo l'invito a ripensarci e a essere presente per dare proprio il messaggio ai cittadini che non c'è da avere paura, anzi dobbiamo riconfermare che non abbiamo paura".



Nei giorni scorsi, Maroni aveva chiesto alla Questura di garantire la massima sicurezza per il 7 dicembre in modo che la prima si possa svolgere normalmente, incluse le normali contestazioni di piazza. "Io - ha aggiunto - non ho dubbi che non ci saranno problemi".



Mattarella: "Avevo già declinato l'invito" - "In riferimento alle cortesi sollecitazioni del presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, l'ufficio stampa del Quirinale precisa che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, fin dal momento del ricevimento dell'invito alla prima della Scala, ha reso noto che non vi avrebbe partecipato, poiché impegnato a Roma, il mattino seguente, per la cerimonia di apertura del Giubileo in Piazza San Pietro", si legge nella nota del Quirinale.