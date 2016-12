Marò Latorre, notte tranquilla

11:03 - Notte tranquilla per Massimiliano Latorre, operato lunedì mattina per una anomalia al cuore al Policlinico San Donato, la struttura alle porte di Milano dove il marò è ricoverato da venerdì scorso. L'intervento si è reso necessario in seguito all'ictus che la scorsa estate ha colpito il fuciliere, al quale e' stato concesso il permesso di rientrare in Italia per curarsi. Il sottufficiale della Marina sarà dimesso nei prossimi giorni.