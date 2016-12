Mantovani, Berlusconi: "Stupito"

"Ci ha stupito molto questa inchiesta di cui non sapevamo nulla". Così Silvio Berlusconi dopo la notizia dell'arresto di Mario Mantovani, vicepresidente ed ex assessore alla Sanità della Regione Lombardia, finito in manette con l'accusa di concussione, corruzione aggravata e turbata libertà degli incanti. "Francamente conosciamo Mantovani come persona corretta e siamo in attesa di notizie", ha quindi aggiunto il leader di Forza Italia.