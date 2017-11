Mantova, spedizione punitiva di naziskin:aggredito giovane in un bar

Un gruppo di naziskin, teste rasate e tatuaggi celtici sulle braccia, ha aggredito un 25enne mentre era al bar con gli amici. La spedizione punitiva è avvenuta in un locale del centro storico di Mantova, alla presenza di molti avventori che non avrebbero alzato un dito per difendere il giovane. "Mi stavano cercando per le mie simpatie di sinistra", ha poi spiegato alla polizia il ragazzo, medicato in ospedale per i pugni ricevuti al viso.