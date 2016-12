Quattro persone sono morte in uno scontro frontale tra un'auto e un furgone che si è verificato nella notte nel Mantovano. Una quinta persona è stata ricoverata in ospedale. Lo ha comunicato il 118. Lo schianto è avvenuto a Marcaria poco prima delle 2: tre persone sono morte sul colpo, la quarta vittima è deceduta durante il trasporto in ospedale. La vittime sono tre ragazzi di origine indiana e un italiano.