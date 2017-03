Mantova, accoltella l'ex compagna e tenta di uccidersi: gravissimi

Una donna di 33 anni è ricoverata in condizioni gravissime a Mantova dopo essere stata colpita con un coltello alla testa dal suo ex compagno nella serata di mercoledì. L'uomo, Konstantin Kossiivitsov, 38 anni, muratore russo, è arrivato a casa della ex compagna, Francesca Cadioli, 33 anni, madre della loro bimba di due anni e, non appena la donna ha aperto la porta, l'ha colpita in fronte con un lungo coltello.