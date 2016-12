Mantova, 7 intossicati da monossido

22:27 - Grande spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza grave, a Canneto sull'Oglio (Mantova) quando 7 persone hanno accusato un malore in casa. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno constatato una fuga di monossido di carbonio da una stufetta lasciata accesa in una stanza. Dopo i primi attimi di apprensione, una volta in ospedale, tutti gli intossicati sono stati considerati in condizioni non gravi e dimessi.