Mantova, 48enne ucciso e gettato nel Po: condannati nipote e due amici

Il Tribunale di Mantova ha condannato a trent'anni di carcere Armando Esposito (19 anni) e Alessio Magnani (18) e a 17 anni e 4 mesi il 18enne Massimo Bottura per l'omicidio di Fausto Bottura, il 48enne ucciso nella sua abitazione di Magnacavallo, nel Mantovano. Il delitto è stato compiuto l'8 dicembre 2014 con una mazza da baseball e il cadavere è stato poi gettato nel Po avvolto in un sacco. L'accusa aveva chiesto trent'anni per tutti e tre.