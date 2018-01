Manager scomparso trovato morto a Milano, nessun segno di violenza

L'auto, ritrovata grazie al gps, era all'angolo tra viale Monza e via Pozzi, a pochi passi dall'appartamento, in via Pozzi 1, dov'era il cadavere. Il corpo era disteso nella zona giorno di un bilocale, in un'area della città in cui è diffusa la prostituzione in casa.



Nell'abitacolo della vettura c'erano alcune scatole di medicinali, il computer e altri oggetti personali, ma non i documenti, le carte di credito e i due telefoni cellulari.



Non si conosce ancora il motivo per il quale l'uomo si trovasse a Milano. Le persone che lo conoscevano dicono che non aveva contatti in quella zona, alla periferia nord della città.



Nato a Lecco ma residente da tempo a Bellinzona, nei giorni precedenti alla scomparsa non aveva mostrato segni di malessere o preoccupazione. I figli hanno sempre detto di averlo visto tranquillo e sereno. La polizia sta cercando di ricostruire le sue ultime ore. Tutte le ipotesi restano aperte: l'uomo potrebbe essere stato vittima di un malore, essersi tolto la vita volontariamente oppure essere stato vittima di un omicidio. A chiarire le cause della morte sarà l'autopsia. Intanto, gli investigatori stanno svolgendo accertamenti sul proprietario dell'appartamento.