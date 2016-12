18 aprile 2015 Maltempo, vento forte e grandine a Milano Ai vigili del fuoco sono arrivate diverse chiamate per emergenze, come cadute di alberi o di cartelloni Tweet google 0 Invia ad un amico

20:16 - Dopo alcune folate di vento forte, sulla città di Milano si è abbattuta una grandinata. Ai vigili del fuoco sono arrivate diverse chiamate per emergenze, come cadute di alberi o di cartelloni.

La situazione più grave si è registrata in via Pascoli, all'angolo con via Leonardo Da Vinci, dove i rami sono caduti su alcune auto in sosta e hanno bloccato il transito del tram.



Disagi anche in via Fabio Filzi e in viale Washington, dove la polizia locale e i vigili del fuoco stanno monitorando un ramo pericolante. Inoltre, sono state molte le chiamate ai centralini per segnalare la caduta di transenne dei lavori stradali.