Maltempo, un anziano morto di freddo in Brianza

Un pensionato di 81 anni è stato trovato morto di freddo a ridosso del fiume Bevera a Briosco, in Brianza, non lontano da casa sua. L'uomo, Nando Molteni, da tempo malato di Alzheimer, era scomparso dall'abitazione di Capriano (Monza) nel tardo pomeriggio di venerdì. Si era allontanato con un maglione, senza avvisare nessuno. Probabilmente ha perso l'orientamento e non è riuscito a rientrare. Secondo i soccorsi, è morto per ipotermia.