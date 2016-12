Maltempo Milano, fiume Lambro al limite di guardia: vie interrotte

Disagi per il maltempo a Milano: in alcune vie della città il Lambro ha raggiunto il limite dei tombini, da cui l'acqua ha cominciato a sgorgare. La segnalazione giunge da diversi cittadini che hanno chiamato i centralini dei vigili del fuoco e della polizia locale. Chiuso un sottopasso, in via Lombroso, e due vie, Camaldoli e Corelli. In particolare l'astanteria del Policlinico è stata evacuata per allagamento.