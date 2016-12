Maltempo Milano, allerta moderato

22:53 - Il Centro operativo comunale (Coc, composto da Comune di Milano, Protezione civile comunale, Polizia locale e Amsa) si è riunito per fare il punto sugli effetti della perturbazione che domani porterà neve anche in città. L'allerta, moderato, prevede che i primi fiocchi di neve cadranno su Milano a partire dalle 6 del mattino per diradarsi intorno alle 19, con intensità maggiore dalle ore 10. L'accumulo non dovrebbe superare i 5 cm.