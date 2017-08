Maltempo in Lombardia, violenta grandinata sul Basso Garda

Anche ad agosto il maltempo non smette di colpire il Nord Italia. Una violenta grandinata si è abbattuta sul Basso Garda, interessando in particolare i Comuni di Manerba, Padenghe e Desenzano (Brescia). Sono stati segnalati danni a raccolti e automobili e allagamenti che hanno richiesto l'intervento dei vigli del fuoco. Come risulta da alcune foto scattate da cittadini lombardi, i chicchi di grandine erano grandi come palle da golf.

Come riporta Il Giornale di Brescia, la "tempesta di ghiaccio" non ha risparmiato neanche la Valcamonica, cadendo copiosa soprattutto sul centro di Breno.



Grandinata nel Varesotto: danneggiate fragole e verdure - Campi imbiancati come d'inverno, foglie crivellate, rami spezzati, verdure, ortaggi e frutti segnati: sono il risultato della tempesta di "biglie di ghiaccio" che nella notte si è abbattuta due volte sui campi del Varesotto. La bufera di pioggia e grandine ha colpito a macchia di leopardo, danneggiando piccoli frutti, verdure e ortaggi.



Coldiretti: "Dal maltempo due miliardi di euro di danni" - "Quest'anno in Italia le anomalie climatiche ci sono costate oltre due miliardi di euro e quasi cento milioni in Lombardia", ha spiegato Ettore Prandini, Presidente della Coldiretti regionale". "Ormai gli eventi atmosferici sono sempre più estremi anche per l'energia termica che viene accumulata con le ondate di caldo e afa, divenute particolarmente intense".