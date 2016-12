15 maggio 2015 Maltempo, bomba d'acqua a Malpensa: crolla parte di un controsoffitto Voli fermi per 45 minuti. In un'ora sono caduti cento millimetri di pioggia e 1.900 fulmini in un raggio di 20 chilometri Tweet google 0 Invia ad un amico

18:20 - Bomba d'acqua, fulmini e vento su Malpensa e in altre zone della provincia di Varese: in un'ora sono caduti cento millimetri di pioggia e 1.900 fulmini in un raggio di 20 chilometri. La strada statale 336 risulta allagata e per tre quarti d'ora sulle piste dell'aeroporto non ci sono stati né decolli né atterraggi. Undici i voli in arrivo che sono stati dirottati, 5 dei quali a Linate. Parte del controsoffitto che si trova davanti alla porta 6 degli arrivi dell'aeroporto è crollato.

Crollo del controsoffitto - Sull'accaduto la Sea, la società che gestisce lo scalo, ha spiegato che "la straordinaria portata dell'evento atmosferico è stata chiara fin dall'inizio tanto è vero che la zona interessata da segni di infiltrazioni è stata evacuata e quando si è verificato il crollo parziale di un controsoffitto l'area era già stata messa in sicurezza senza alcun rischio per i passeggeri".