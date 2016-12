Maltempo, allerta Po in Lombardia

16:29 - Continua l'emergenza maltempo in Nord Italia. In Lombardia la Protezione civile regionale ha diramato l'allerta 2 per la piena del Po. "A Cremona il fiume è ancora in crescita: 4.21 metri oltre il livello idrometrico". Lo comunica la Regione, confermando "l'elevata criticità per rischio idrogeologico e idraulico" per stasera e martedì. In Veneto è stato di preallarme per i bacini dell'Alto Brenta, del Bacchiglione e dell'Alpone.