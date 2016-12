Maltempo, allerta per rischio idrogeologico e temporali in Lombardia

La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un avviso di moderata criticità, codice arancio, per rischio idrogeologico e idraulico. L'allerta maltempo e temporali riguarda in particolare le province di Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Milano e Varese. Per tutte il codice arancio vale fino alle 6 di domenica, quando si passerà a codice verde.