Maltempo, allerta per il Po in Veneto Delrio rassicura i Comuni alluvionati

Dopo la mini tregua di domenica, è ancora allerta meteo. Sono previste, infatti, nuove pertubazioni che colpiranno il Centro-Nord. La Protezione civile ha segnalato per le prossime ore "criticità rossa" per alcune zone di Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, dove è stata lanciata l'allerta massima per la piena del Po. Si cerca ancora un un uomo disperso nel retroterra di Genova. Tre le vittime dell'ultima ondata di maltempo.

22:44 Fulmine sfonda tetto di una casa in Ciociaria

Un fulmine si è abbattuto su un'abitazione a Pignataro Interamna, vicino a Cassino,nel frusinate, sfondando il tetto. Non ci sono stati feriti. I danni, da quanto si è appreso, sono contenuti. Solo l'impianto elettrico, oltre al tetto, ha subito conseguenze. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cassino.

21:11 Ancora 50 persone isolate in Valsesia

Sono ancora una cinquantina le persone isolate in Valsesia a causa del maltempo e degli smottamenti che hanno interessato la zona. I disagi maggiori a Cellio, comune nella parte alta della valle, dove rimangono isolate alcune delle sue ventisei frazioni. Rimane chiusa la SP76 della Cremosina, dopo Valduggia; chiuse anche la SP78 della Colma Varallo-Civiasco, la SP102 Quarona-Breia e la SP103 Cellio-Zuccaro.

20:07 Primarie Pd Liguria rinviate per maltempo

Il Pd ligure "con un accordo unitario" ha deciso di rinviare le primarie per la presidenza della Regione all'11 gennaio vista l'emergenza maltempo.

19:51 Genova, 147 le famiglie sfollate

A Genova ci sono 320 persone isolate e 147 nuclei familiari sfollati a causa dei danni provocati dal maltempo. Lo ha reso noto il Comune. In località Brigna, sopra Voltri, ci sono 158 persone isolate; altre 162 sono isolate in Valpolcevera, Valbisagno e Prà. Per quanto riguarda gli sfollati, il numero è calcolato dal primo evento alluvionale, quello del 9 ottobre. Dei 147 nuclei, 27 sono ospitati in albergo a spese dal Comune.

19:26 Roma, allerta precipitazioni da martedì mattina

"Dalla mattina di martedì, e per le successive 12-18 ore, si prevede sul Lazio il persistere di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Lo comunica la Protezione Civile di Roma Capitale.

18:39 Frana sulla ss34, stop collegamento con Svizzera

Una frana ha interrotto la Statale 34 del Lago Maggiore, arteria che collega Verbania al canton Ticino. E' successo tra gli abitati di Cannero e Cannobio. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Grandi disagi per i lavoratori frontalieri che rientravano dal lavoro, costretti a percorrere la strada delle Centovalli per tornare a casa.

17:34 Milano, Delrio: "80 milioni per il Seveso"

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, ha confermato lo stanziamento di 80 milioni di euro per la messa in sicurezza del fiume Seveso. Andranno ad aggiungersi ai 30 milioni messi a disposizione dagli enti locali. Lo ha spiegato lo stesso Delrio al termine dell'incontro in Prefettura a Milano. "Si è ragionato anche del Lambro", ha aggiunto.

17:17 Trasferimento per 1.100 residenti aree golene

Sono 598 i cittadini residenti nelle aree golenali a rischio di allagamento già evacuati in via precauzionale a causa dell'ondata di piena del Po in Emilia, mentre altri 524 sono in attesa di essere trasferiti o in corso di trasferimento.

16:43 Piena del Po, 230 persone evacuate a Brescello (Re)

Nella frazione Ghiarole di Brescello, nel Reggiano, 230 residenti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni in previsione dell'arrivo della nuova ondata di piena del fiume Po, attesa per domani mattina. Chi non ha parenti o altre case dove andare verrà alloggiato nel centro sociale di Lentigione. I carabinieri del comando provinciale hanno avviato servizi anti-sciacallaggio.

16:08 Piena del Po, massima allerta in Veneto

Il Sistema regionale di Protezione Civile del Veneto ha dichiarato fino alle 14 di martedì il livello massimo di allerta per rischio idraulico in merito alla piena del fiume Po. Il Centro raccomanda agli enti competenti di interdire l'accesso nelle golene aperte, compreso l'utilizzo delle piste ciclabili, e di mantenere la massima attenzione lungo il corso d'acqua. Per motivi di sicurezza, consiglia inoltre di vietare la navigazione da diporto fino al rientro sotto le soglie di criticità.

15:45 Nuova allerta in Sardegna per prossime 12-18 ore

Nuova allerta meteo sulla Sardegna. Dal primo pomeriggio e per le prossime 12-18 ore - come segnala la Protezione civile - è prevista una criticità moderata per rischio idrogeologico nel bacino Montevecchio, Pischialappu, bacini Flumendosa e Flumineddu, Triso, in Gallura e Lugudoro.

15:43 Disperso Genova, aperto fascicolo su scomparsa

Il sostituto procuratore di Genova ha aperto un fascicolo per atti relativi alla scomparsa di Luciano Balestrero, il 67enne disperso da sabato. Quel giorno, nel comune di Serra Riccò, Balestrero è stato travolto dall'ondata di piena del torrente Riasso mentre tentava di portare in salvo la sua auto. Le ricerche continuano in tutta la zona e in mare.

14:20 Delrio: presto piano nazionale per rischio idrogeologico

Il governo farà un "grande piano nazionale" sul rischio idrogeologico e conseguenti interventi da fare. Lo ha detto ad Alessandria il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio. "Almeno potremo dire - ha sottolineato - che abbiamo fatto davvero tutto il possibile per proteggere un territorio tanto fragile come il nostro".

13:46 Riapre A10, verso Genova 11 chilometri di coda

E' stato riaperto sulla A10 Genova-Savona il tratto tra Genova Voltri e Genova Pegli, in direzione del capoluogo ligure. Ne dà notizia Autostrade informando che attualmente si registrano 11 km di coda sulla A10 tra Varazze e Genova Voltri e 3 km di coda sulla A26 tra Masone e l'allacciamento con la A26. Agli utenti provenienti dal nord e diretti a Genova Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare la A7 Milano-Genova.