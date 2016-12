Maltempo, allagamenti in Valtellina

01:31 - Allagamenti, frane, black out energetici, un albergo in località Terme, nel territorio comunale di Val Masino (Sondrio) a rischio evacuazione. E' il bilancio, ancora provvisorio, dell'ondata di maltempo che da due giorni ha investito Valtellina e Valchiavenna, dove i torrenti e i fiumi si sono ingrossati a dismisura per le abbondanti precipitazioni piovose. Nelle ultime 48 ore, in provincia di Sondrio, si sono accumulati 49,8 millimetri d'acqua.