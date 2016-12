Maltempo al Nord Ovest, danni e disagi nel Comasco e nel Lecchese

Bomba d'acqua sul Lecchese, interrotta ss36 - In provincia di Lecco una vera e propria bomba d'acqua si è riversata sulla città e il territorio. Disagi soprattutto per la viabilità: la superstrada 36 è stata interrotta a causa di allagamenti a Civate e tra Suello e Annone per la caduta di alberi. Vigili del fuoco al lavoro anche a Garbagnate e a Castello Brianza sempre per alberi caduti in strada. Allagati e impraticabili molti sottopassi.



Lago esonda in piazza a Como - Allagamenti e disagi anche nel Comasco per le forti piogge, cadute nel pomeriggio e nella notte di giovedì, che hanno innalzato il livello del lago di Como. Venerdì mattina l'acqua ha invaso il lungolago, che è stato chiuso al traffico, creando problemi alla circolazione. Alle sei il livello del lago era a 126,4 centimetri (la quota esondazione è a 120). Problemi anche nel Canturino dove si è alzato pericolosamente il livello del fiume Seveso, specie nella zona di Cantù Asnago, dove alcune aziende sono state allagate.



Pioggia e grandine, danni nella Bergamasca - Inoltre pioggia e grandine si sono abbattute sulla Bergamasca, creando disagi, allagamenti e danni. Non risultano feriti. Interessati il capoluogo, la bassa valle Brembana, l'hinterland di Bergamo e Seriate, Alzano Lombardo e Stezzano. Allagamenti anche in centro a Bergamo, con disagi alla circolazione. Decine gli interventi dei vigili del fuoco.



Nuova frana vicino a Cortina - E una nuova frana di detriti e fango provocata dal maltempo ha invaso la statale 51 Alemagna, all'altezza di Acquabona, interrompendo il collegamento da San Vito di Cadore verso Cortina d'Ampezzo, nel Bellunese. La strada è stata riaperta al traffico, a tutti i veicoli in entrambe le direzioni, nella mattinata di venerdì.



Acqua alta a Venezia, livelli insoliti per giugno - Venezia ha fatto i conti con l'acqua alta, con una punta massima di marea che ha toccato i +117 centimetri sul medio mare. Una marea molto sostenuta non abituale nel mese di giugno. L'acqua alta ha portato all'allagamento del 23% del suolo cittadino, con una punta d'acqua al suolo in piazza San Marco di 35 cm.