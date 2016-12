16 novembre 2014 Maltempo a Milano, gattile allagato: mici tratti in salvo sui gommoni dai volontari A causa dell'esondazione del fiume Seveso il rifugio per gli animali ha subito gravissimi danni Tweet google 0 Invia ad un amico

18:29 - E' emergenza al parco gattile di Milano. A causa dell'esondazione del fiume Seveso il rifugio per gli animali ha subito gravissimi danni. "Ci sono 4 mici dispersi, ma gli altri quasi 150 sono stati tutti spostati, anche i cani del canile sono in salvo. Non finiremo mai di ringraziare tutti gli enti e le persone che ci hanno aiutato stanotte nello spostare i mici, e le associazioni che si stanno dando una mano ospitandoli", scrivono su Facebook i volontari di "Mondo Gatto"www.facebook.com/pages/Mondo-Gatto/73656518236.