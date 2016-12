Maltempo, a Milano esonda Seveso

14:38 - E' emergenza anche a nord di Milano dove si è verificata una nuova esondazione del fiume Seveso. Sul posto pattuglie di polizia locale e squadre della Protezione civile. Sono stati aperti da MM Servizi idrici tutti i chiusini per il deflusso dell'acqua. Mentre dalla Prefettura sono state attivate le misure per i soccorsi. Cresce l'allerta maltempo anche in basso Pimonte dove altre persone sono state evacuate a Gavi e a Pietra Marazzi (Alessandria).