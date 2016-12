10:34 - Una persona è morta a Crema, in provincia di Cremona, in seguito al maltempo che ha colpito la zona. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili. La vittima, Armando Vagni, 36 anni, era il giardiniere tuttofare del Comune di Moscazzano. Era intervenuto nella notte per aprire una chiusa ed evitare l'esondazione della roggia Mulino.