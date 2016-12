14:02 - Nelle ultime ore si sono registrate quattro frane in provincia di Bergamo e il personale della Protezione civile ha provveduto a far evacuare alcune famiglie. Endine Gaiano, Val Brembilla, Poscante di Zogno e Trescore le zone coinvolte. Resta sotto controllo il livello dell'Adda dopo che, nella notte, erano state tratte in salvo sei persone con un gommone a Cassano d'Adda.