Malore in disco, clinicamente morta

E' clinicamente morta la 26enne bresciana che sabato notte è stata colpita da un attacco d'asma mentre si trovava in una discoteca a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. L'encefalogramma al quale la giovane, Roberta Orizio, è stata sottoposta non ha infatti evidenziato segni di vita. La famiglia della 26enne, ricoverata nel reparto di rianimazione degli Spedali civili di Brescia, deciderà nelle prossime ore sul prelievo degli organi.