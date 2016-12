Maestra svizzera uccisa, il cognato ha confessato un mese dopo il delitto: "Sono stato io"

A un mese dal delitto Michele Egli, il 42 enne informatico svizzero in carcere da ottobre per l'omicidio della maestra elementare 35enne Nadia Arcudi, ha confessato di essere stato lui ad uccidere la cognata. Il cadavere della donna era stato ritrovato il 16 ottobre in un bosco di Rodero, nel Comasco.