Maestra di giorno, pusher di sera Milano, 60enne ai domiciliari

12:20 - Una maestra elementare di Milano è stata beccata a spacciare cocaina nel retrobottega del suo negozio di artigianato. Secondo quanto riporta il quotidiano "Il Giorno", la 60enne è stata pizzicata tra bilancini e buste di cocaina mentre cedeva la droga a una coppia di conoscenti. La donna è finita ai domiciliari in attesa di processo.

Dopo l'arresto, la maestra, che insegna in una primaria dalle parti di via Padova, ha chiesto di poter tornare sui banchi di scuola poiché preoccupata di perdere il lavoro. Il giudice non le ha concesso il permesso.