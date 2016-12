Macchi, chiesta riesumazione salma Presunto assassino: "Sono tranquillo"

Ora che il presunto assassino, dopo 29 anni, è stato assicurato alla giustizia, la famiglia di Lidia Macchi vuole vederci chiaro fino in fondo in questa tragedia e, per bocca del suo legale, ospite della trasmissione di Rete 4 "Quarto Grado", annuncia di aver depositato in Procura la richiesta di riesumazione della salma della giovane di Varese, uccisa quel 5 gennaio del 1987 con 29 coltellate.