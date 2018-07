Lombardia, verso contraccettivi gratis a giovani under 24

Contraccezione gratuita per giovani fino a 24 anni nei consultori della Lombardia, per favorire la procreazione responsabile e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. E' quanto previsto da un ordine del giorno sulla manovra di bilancio 2018-2020, presentato dalla consigliera Pd Paola Bocci e approvato dal Consiglio regionale. Il provvedimento, che ha ottenuto 63 voti favorevoli, è stato sostenuto da maggioranza e opposizione.

L'ordine del giorno impegna la Giunta a sostenere la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili - distribuendo gratuitamente presso i consultori i contraccettivi più idonei - e la procreazione responsabile. "Significa implementare e valorizzare la rete dei consultori pubblici - ha spiegato la firmataria dell'ordine del giorno Paola Bocci - ed è responsabilità delle istituzioni fare di tutto sia per evitare le conseguenze tragiche di una malattia devastante come l'HIV".



"Sostenere consultori e contraccezione significa intervenire sulla fascia delle giovanissime dove le interruzioni di gravidanza, generalmente in declino da anni, faticano a diminuire", ha aggiunto Bocci. Il Pd ha anche ottenuto l'approvazione di un emendamento che incrementa le risorse di 200mila euro per la rete dei centri antiviolenza.