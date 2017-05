Lombardia, tribunale di Milano: "Vietare il velo non è una discriminazione"

Come scrive il Corriere della Sera, il giudice Martina Flamini, lo stesso che ha condannato la Lega per aver chiamato "clandestini" i richiedenti asilo, premette che "a prescindere dall'interpretazione del Corano la scelta di indossarlo rientra nell'ambito della manifestazione del credo religioso", perciò comporta uno svantaggio per le donne che vogliono professare la loro religione.



Ma è strettamente necessario nella sua oggettività per ragioni di pubblica sicurezza. Inoltre interessa il tempo necessario alla permanenza dei luoghi pubblici. La sentenza del tribunale di Milano è in linea con la Corte di Strasburgo, quando nel 2005 legittimò la rimozione del turbante per permettere i controlli in aeroporto nel caso "Phull contro Francia".