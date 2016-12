Lombardia, temporali e forte vento: un morto e due feriti schiacciati dagli alberi

Una donna di 57 anni è morta schiacciata da un albero caduto forse a causa del maltempo . L'incidente è avvenuto alla periferia di Mantova . La 57enne, di origine albanese, stava per salire in auto quando l'albero è crollato. Anche in Brianza un albero ha colpito un furgone: due feriti gravi mentre nel Lecchese tre famiglie sono state evacuate per il maltempo .

A Besana Brianza, in provincia di Monza, i due uomini rimasti schiacciati sono in prognosi riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita. Un 47enne, rimasto incastrato nel furgone su cui si è abbattuto l'albero, è stato trasportato in elicottero al Niguarda di Milano. Un 34enne, trovato già fuori dal mezzo dai soccorritori del 118, è stato trasportato all'ospedale di Lecco.



Maltempo nel Lecchese, tre famiglie evacuate - Sono pesanti anche in provincia di Lecco i danni provocati dalle ultime e continue ondate di maltempo. Colpita soprattutto la zona di Merate (Lecco) con strade allagate, piante cadute in strada, e tre famiglie evacuate a Robbiate (Lecco) per i danni riportati al tetto della casa. I vigili del fuoco hanno effettuato 25 interventi in tutto nelle ultime ore. Al centro commerciale Auchan di Merate l'acqua ha raggiunto i parcheggi sotterranei e questo pomeriggio in varie zone della provincia, altri temporali hanno causato nuovi allagamenti.