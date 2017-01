Lombardia, cani e gatti entreranno in ospedale a trovare i loro padroni

Rivoluzione animale in Lombardia. Dal 2017, cani e gatti potranno entrare negli ospedali e nelle case di riposo della regione per far visita ai loro padroni bisognosi di affetto e di coccole. La giunta guidata da Maroni ha approvato, infatti, un regolamento, atteso da sette anni, che stabilisce norme d'assoluta modernità per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. Ci saranno comunque dei requisiti da rispettare: i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti al guinzaglio mentre i gatti dovranno essere trasportati nell'apposita gabbietta. Chi non osserverà queste condizioni, potrà essere soggetto a multe dai 150 ai 900 euro.